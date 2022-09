L’endorsement di Trump per “Giuseppi” imbarazza il M5s: Conte ormai cerca voti a sinistra

Donald Trump tifa Giuseppe Conte. A raccontarlo è “Repubblica“, che, con il suo inviato negli Usa Paolo Mastrolilli, ha intercettato l’ex presidente americano a una raccolta fondi nel New Jersey. “Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?”, la domanda rivolta a Trump, come riporta il sito del quotidiano. E lui: “Ho visto, ho visto. How is my guy doing?”, come sta andando il mio ragazzo? dice riferendosi all’ex premier Giuseppe Conte, e aggiunge: “Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene”.

Si tratta del secondo riferimento esplicito di Trump a Conte, dopo il celeberrimo tweet del 2019 in cui l’allora presidente Usa augurò a “Giuseppi” di restare premier, cosa che poi effettivamente avvenne con la nascita del governo Conte 2.

Le frasi del capo dei Repubblicani Usa piombano su una campagna elettorale che ha visto il capo del M5s in campo per rosicchiare la maggior quantità possibile di consensi a destra, a cominciare dall’elettorato di Lega e Forza Italia. Tuttavia, da tempo Conte sta ritagliandosi un ruolo alla Bertinotti, ammiccando esplicitamente all’elettorato progressista, che è tuttavia sinistra estrema. Da qui la condivisione totale e pressoché incondizionata dei temi da sempre cavalcati da Verdi e Sinistra Italiana, andando a sedurre quella parte di elettorato che non ha digerito l’alleanza con il Pd di Enrico Letta.

Conte infatti punta su temi come ambientalismo e animalismo, oltre alla consueta difesa del reddito di cittadinanza e delle altre tutele sociali per i meno abbienti. Temi che con la visione politica di Donald Trump ci azzeccano come la Coca-Cola a colazione. Non a caso in queste ore circola l’ipotesi di un gemellaggio tra il M5s di Conte e la sinistra transalpina di Jean-Luc Mélenchon a Roma. Il leader della France Insoumise rappresenta un modello per Conte. E secondo un retroscena de La Stampa potrebbe arrivare in Italia questa settimana. Per incontrare proprio l’ex Avvocato del Popolo.