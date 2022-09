Le figlie di Almirante: «Da Meloni un risultato straordinario, ripaga i sacrifici dei nostri padri»

«Un risultato straordinario che omaggia e rende onore al padre della destra italiana Giorgio Almirante e a sua moglie Assunta Almirante». A salutare così la vittoria di FdI e Giorgia Meloni sono Giuliana e Marianna de Medici, figlie dello storico leader del Msi. «Per Giorgio Almirante il grandissimo successo di voto di oggi avrebbe significato il compimento di un percorso, e anche per mia mamma, Donna Assunta, sarebbe stata felicissima, soprattutto per premiare il lavoro di questa ragazza che ha molto creduto nelle sue idee: credere nelle proprie idee è importantissimo. Giorgio Almirante da bambina mi diceva che la costanza viene sempre premiata», ha detto Marianna de Medici.

Marianna de Medici: «Almirante mi insegnava la costanza, Meloni l’ha messa in pratica»

Intervistata dall’Adnkronos, insieme alla sorella Giuliana, Marianna de Medici ha sottolineato che «le idee, quando sono belle e sincere e vengono dal cuore, sono sentite e sono quindi eterne. Un successo così è plateale ed è dovuto anche alla negligenza e al cattivo governo da parte degli altri. Gli italiani si sono resi conto che non si va da nessuna parte continuando a governare in maniera assurda».

Giuliana de Medici: «Una vittoria storica, da Meloni risultati incredibili»

«Questa è una vittoria storica. Va riconosciuto a Giorgia Meloni di aver portato il partito a risultati incredibili. Quello che voglio far notare è che questo risultato straordinario è stato raggiunto col simbolo della fiamma», ha poi sottolineato Giuliana de Medici, la quale si è detta certa che quando Meloni nel suo discorso dopo la vittoria ha fatto riferimento alle persone che sono scomparse e meritavano di godersi questo risultato, faceva riferimento «non solo a mia mamma, ma a tutti coloro che hanno fatto sacrifici, che hanno lottato e che sono morti». «Credo – ha aggiunto – mio padre sarebbe contento di vedere la fiamma: il lavoro dei nostri padri è stato un lavoro che non ha avuto le stesse soddisfazioni, ma tutti i mattoni che hanno messo hanno permesso alle nuove generazioni di raggiungere qualcosa di molto importante».