La vittoria di FdI sulla stampa cattolica: «Meloni scrive una pagina di storia inedita»

Giorgia Meloni è la «vincitrice netta» delle elezioni. Da Vatican News ad Avvenire, fino a Tempi la stampa cattolica registra il successo di FdI e della sua leader, guardando già all’esecutivo che verrà. «Mai come stavolta, la lettura del risultato elettorale è limpida e non si presta a tante interpretazioni», si legge su Avvenire, che sottolinea come con la vittoria di FdI «l’Italia s’è risvegliata a destra, con un primato consegnato a Giorgia Meloni, vincitrice donna, che con i suoi Fratelli d’Italia, attestati attorno al 26%, scrive una pagina di storia inedita».

Avvenire: «Per FdI vittoria netta. Meloni scrive una pagina di storia inedita»

Il giornale dei vescovi, che parla di Meloni come di «vincitrice netta», prosegue ricordando che mai la destra era arrivata «così in alto» e, dopo aver analizzato le criticità del momento che si possono porre sul cammino del prossimo governo, dalla guerra al Pnrr, sottolinea che «il vincitore di queste elezioni trova comunque un Paese sano in grado di bilanciare pregi e difetti di chi ci governerà se il suo interesse sarà davvero generale e non solo finalizzato all’accaparramento delle posizioni di potere di cui la nuova maggioranza potrà disporre» e che «nonostante l’ulteriore, grave calo dell’affluenza alle urne – altro fenomeno a cui la politica dovrà dare risposte nel suo insieme – l’Italia resta una democrazia matura con salde Istituzioni di garanzia, a cominciare alla Presidenza della Repubblica retta con saggezza da Sergio Mattarella».

Vatican News: «Mattarella le dovrebbe assegnare l’incarico»

Vatican News, portale dell’informazione della Santa Sede, indicando a sua volta come l’astensionismo sia «un dato su cui la politica dovrà riflettere a fondo», certifica che Sergio Mattarella «sulla scorta di questi risultati dovrebbe assegnare a Giorgia Meloni l’incarico di formare il prossimo governo». Del resto, come registrato da Tempi «la coalizione guidata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha ottenuto una netta maggioranza sia alla Camera sia al Senato» e FdI, «primo partito, da solo supera tutto il centrosinistra».

Tempi: «Da Meloni alto tasso di consapevolezza. Il suo discorso ci è piaciuto»

Il periodico dedica inoltre un editoriale del direttore, Emanuele Boffi, al discorso notturno tenuto da Meloni, chiarendo senza mezzi termini che «ci è piaciuto». «Parole a caldo, figlie certamente dell’emozione e della stanchezza, ma misurate e non banali. Parole di una vincente, ma ad alto tasso di consapevolezza che la sfida ora è impegnativa e ci sono una serie di problematiche non indifferenti da affrontare», si legge nell’articolo, nel quale nuovamente torna il tema ineludibile dell’astensionismo, ricordando però che la stessa Meloni «si è detta addolorata» per quei dati e «consapevole della necessità di ricreare un legame tra elettori e istituzioni». «Frasi importanti, non solo di circostanza, all’interno di un contesto – sottolinea Boffi – in cui s’è manifestato un certo orgoglio per un risultato pieno e rotondo». «Per commentare il suo successo, Meloni ha scelto di mandare un messaggio al Paese con queste parole: “Questo è il tempo della responsabilità”. Il Paese le ha dato una possibilità, lei – conclude il direttore di Tempi – sembra la prima a essere cosciente di cosa questo significhi».