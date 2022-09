Latina al voto per la quarta volta? Zaccheo chiede di ripetere anche il ballottaggio

Nuovo colpo di teatro a Latina che potrebbe tornare al voto per la quarta volta. Domenica scorsa i cittadini sono tornati alle urne in 22 sezioni, dopo che il Tar aveva parzialmente annullato per irregolarità le elezioni dell’ottobre 2021 quando fu eletto il sindaco Damiano Coletta, sostenuto dal centrosinistra.

Il caso Latina, Coletta ancora “sospeso”

Domenica Coletta torna ad avere la meglio, malgrado il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo abbia raggiunto un risultato nettamente migliore (60% di voti). Sfiorando in totale il 50% che non è stato sufficiente per vincere. Coletta sindaco, dunque, visto che il ballottaggio è stato già fatto ad ottobre. Ma non è una certezza. La situazione è controversa.

La commissione elettorale ancora al lavoro sulle preferenze

Tanto che la commissione elettorale non ha proceduto alla proclamazione del nuovo sindaco. Si è riunita ma si è limitata a effettuare il conteggio dei voti. Rilevando che nessuno dei candidati ha superato il 50%. Ora è al lavoro per convalidare validare le preferenze.

Il centrodestra chiede un nuovo ballottaggio

Il centrodestra chiede che venga ripetuto il ballottaggio considerando annullato quello del 2021 in base alla sentenza del Tar. La richiesta è contenuta in una memoria presentata Agostino Marcheselli, ex capo di Gabinetto quando Zaccheo era sindaco. Ripercorrendo le tappe della complicata vicenda si sostiene la necessità di provvedere a una quarto appuntamento con le urne.

La sentenza del Tar ha annullato il secondo turno del 2021

I sostenitori del centrodestra, supportati da una serie di pareri legali, sostengono che la sentenza del Tar, annullando la proclamazione del sindaco Coletta e il voto nelle 22 sezioni al primo turno, ha annullato automaticamente anche tutti gli atti. In sostanza se un procedimento amministrativo complesso viene interrotto e poi riprende da una certa fase “devono essere ripetute tutte le fasi successive, nessuna esclusa”. Ballottaggio compreso.

Ora la palla passa alla Prefettura

Al momento nessuna decisione è stata adottata. Al termine del conteggio dei voti la commissione probabilmente si limiterà a comunicare alla Prefettura l’esito delle ultime votazioni parziali votazioni, senza nessun vincitore. A quel punto sarà la Prefettura a decidere se il ballottaggio tra Coletta e Zaccheo andrà ripetuto oppure se è da considerare valido quello dell’ottobre 2021 vinto da Coletta. Quasi certamente servirà un parere del Tar (forse anche del Viminale) per sbrogliare la complicata matassa. E dare il via libera a un nuovo ballottaggio, che fa infuriare Coletta (“sono esterrefatto”, ha scritto ieri sui social). Un ultimo dubbio: sarà un ballottaggio per tutta la città o solo per le 22 sezioni che hanno già ripetuto il primo turno?