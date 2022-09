La Gelmini non ha capito bene a cosa serve Azione ma recita la sua parte e attacca Meloni

Mariastella Gelmini, nel passaggio da pasdaran di Berlusconi a pasdaran di Calenda deve prendere un po’ le misure. E non sapendo bene quale ruolo interpretare ha deciso di accodarsi alle accuse a Giorgia Meloni. Così rivela alla Stampa di non credere al nuovo volto istituzionale e alle rassicurazioni atlantiste della destra: «Meloni ci prova, ma poi le scappa il piede sul pedale e torna quella del comizio di Vox», spiega la ministra per gli Affari regionali e candidata per il Senato, a Milano, con Azione. Ma anche Salvini – aggiunge – non è credibile quando dice di avere cambiato idea su Putin. Lei invece che è stata alleata per anni con tutti e due è credibilissima.



Infine, assicura che Draghi non voleva dire che non era disponibile a un bis ma ha dato solo una risposta di comodo “per non scatenare un putiferio. Ma non conta la risposta data ora a un giornalista, ma cosa risponderà dopo, se dalle urne non uscirà una maggioranza netta per la destra. Le sole risposte che contano sono quelle che daremo tutti al Quirinale, dopo le elezioni”.

E cosa farà Azione dopo le elezioni? La risposta di Gelmini qui diverge da quanto Calenda va affermando: «Se vince la destra saremo all’opposizione – assicura Gelmini – ma anche se dovesse prevalere il centrosinistra, perché non potremmo mai stare nemmeno con Fratoianni, Bonelli o Conte». Un futuro di opposizione che stride con quanto ieri proponeva Carlo Calenda: “Io propongo un governo di larghe intese con Draghi. Se noi riusciamo a prendere più del 12% non si può formare un governo e si va avanti con Draghi. Come successo con Mattarella, penso che Draghi messo davanti alla responsabilità per il Paese lo farebbe”. Forse i due dovrebbero parlarsi prima di rilasciare interviste in modo che la mano destra sappia almeno cosa fa la sinistra…