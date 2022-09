La Casa Bianca non crede al Pd: in Italia nessuno scenario da fine del mondo, chiunque vinca le elezioni

La Casa Bianca lascia filtrare quella che è la posizione statunitense sulla oramai prossima scadenza elettorale in Italia e fa sapere di non credere a “questa narrativa da ‘fine del mondo’ sulle elezioni italiane” agitata come uno spettro dal Centrosinistra, narrativa che “non corrisponde con le nostre aspettative su cosa accadrà”.

Una risposta, quella di Washington, che incenerisce in un attimo i miserabili tentativi del Pd e di giornali come Repubblica di condizionare l’esito della campagna elettorale con infantili minacce al ritorno al Fascismo.

“Non crediamo che, a prescindere dall’esito” delle elezioni di domenica prossima, fanno sapere gli Usa, a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu, “l’Italia, in qualche modo, si sfilerà dalla coalizione occidentale dei Paesi che sostengono l’Ucraina” e “crediamo che neanche i nostri partner chiave in Europa lo pensino”.

“Questo non significa che sarà esattamente lo stesso che con Draghi. Ma pensiamo che questa narrativa da ‘fine del mondo’ sulle elezioni italiane non corrisponde con le nostre aspettative su cosa accadrà”, ha concluso l’alto funzionario della Casa Bianca che a New York ha sfatato il racconto fatto dal Pd anche all’estero di un’Italia allo sbando se non vince il Centrosinistra.