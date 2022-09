Incassa il reddito di cittadinanza e balla in onore di Di Maio: “Deve campare cent’anni” (video)

Luigi Di Maio resta l’idolo di tutti i percettori del reddito di cittadinanza che vivono e non lavorano grazie al sussidio dello Stato. Pochi di loro, però, lo voteranno, stando almeno ai disastrosi sondaggi che vedono Impegno Civico, il partito fondato da Di Maio, attestato su percentuali vicine allo 0. Impegno civico stenta a decollare? “Aspettiamo le elezioni, i sondaggi sono fatti per essere smentiti. Mancano 20 giorni alle elezioni. Sarebbe stato più semplice avere il diritto di tribuna, poteve chiedere un uninominale nel centro Italia, ma non sono candidato del Pd”, ha detto ieri Luigi Di Maio a Mezz’ora in più.

Di Maio e i video che inneggiano al reddito di cittadinanza

Intanto, però, sui social, in particolare su TikTok, impazzano i video di personaggi che riscuotono il reddito di cittadinanza ed esultano, improvvisando balletti, nel nome del ministro degli Esteri Di Maio: “Deve vivere cent’anni!”, urla un giovane di Napoli mentre incassa al Postamat. Uno di questi video è stato pubblicato dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli sulla sua pagina Fb, su cui sono arrivati molti commenti critici.