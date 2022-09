Il Wall Street Journal: «Meloni verso la vittoria. Da lei pragmatismo sull’economia»

Arriva dal Wall Street Journal l’ennesima smentita sulle preoccupazioni estere, e in particolare americane, in caso di vittoria del centrodestra a guida FdI. Il giornale dedica un focus a Giorgia Meloni, definendola l’«attesa vincitrice di domenica» e sottolineando che, se fossero confermati i sondaggi, diventerebbe «la prima donna leader in Italia». Una prospettiva che non genera alcun allarme negli osservatori del Wsj, che anzi si soffermano sulle posizioni atlantiste di Meloni, sottolineandone anche il «pragmatismo sull’economia», tema particolarmente attenzionato da un giornale con quella vocazione.

Il Wsj: «Il partito di Meloni filo-ucraino e pragmatico sull’economia»

La leader di FdI si legge nell’articolo «è fermamente filo-ucraina e ha cercato di ampliare l’appeal» del partito «riposizionandolo» su posizioni conservatrici «tradizionali» e «questo include il sostegno alla posizione di Draghi contro Putin». Secondo il Wsj, inoltre, le posizioni del partito di Meloni, «filo-ucraino, anti-immigrazione e pragmatico sull’economia, sembrano funzionare». «I sondaggi lo mostrano comodamente davanti ai suoi alleati di centrodestra, Salvini e Berlusconi», si legge ancora nell’articolo.

La stampa estera smentisce nuovamente la sinistra

Come già avvenuto in numerose altre occasioni, insomma, la stampa estera smentisce gli allarmi della sinistra italiana, rilanciati in più di un’occasione anche dai propri sodali politici all’estero. E, anzi, indica una linea opposta. Il caso del Wsj, poi, è particolarmente interessante proprio perché l’analisi arriva da un giornale economico. Assodato che l’allarme fascismo non ha dato grandi risultati, infatti, si è fatto strada “l’allarme conti”, con tanto di intervento di Giorgio La Malfa su Repubblica di un paio di giorni fa. Tesi che, oltreoceano, non sembrano avere asilo mentre ci si focalizza, invece, sul programma «pragmatico» che FdI propone anche in campo economico.