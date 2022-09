Il “volo” elettorale è costato a Di Maio 50 euro di mancia, ma ha mangiato gratis polpette e fritturina

Il mondo parla (e ride) dello show di Luigi Di Maio “decollato” nella trattoria napoletana “Nennella”, ma il diretto interessato – dopo la divulgazione del video girato nel centro di Napoli – non se ne cura più di tanto. Nello storico locale dei Quartieri Spagnoli, il ministro aveva assecondato i dipendenti della trattoria che l’avevano sollevato come il protagonista di “Dirty Dancing”, per poi ballare sulle note di una canzone neomelodica.

Di Maio e la mancia di 50 euro ai camerieri

Oggi il titolare della trattoria da Nennella, Ciro Vitiello, è stato intervistato nel corso del programma Un giorno da pecora su Rai Radio1. E ha raccontato di come il ministro Di Maio si sia lasciato facilmente convincere a partecipare a quel rito a cui i personaggi noti si sottopongono nella trattoria. “E’ il nostro modo di fare con tutti. Lui si è divertito, ha detto che stava fresco lì in alto”. Secondo Vitiello, il ministro avrebbe mangiato la pasta provola e patate, polpette, firarielli, peperoni e fritturina bevendo solo acqua minerale. Ma ha pagato, gli è stato chiesto? “No abbiamo offerto noi il pasto, ma lui ha dato una mancia di 50 euro. Consideri che per mangiare da noi bastano 15 euro…”.

Il volo di Di Maio in trattoria