L’incredibile video di Di Maio che “vola” in una trattoria imitando “Dirty Dancing”. Povera Farnesina…

Il ministro degli Esteri, questa figura politica e istituzionale che dovrebbe, con il suo aplomb, fornire un esempio di stile e di diplomazia, vola sui tavoli di un locale del centro di Napoli imitando il “protagonista” di Dirty dancing” e la sua presa aerea. In una sosta alla folcloristica trattoria Nennella, nel cuore dei Quartieri spagnoli, i camerieri hanno sollevato il ministro facendolo “volare” come nel film accadeva a Patrick Swayze e Jennifer Grey. Per non farsi mancare niente, Di Maio ha anche ballato con i camerieri sulle note di una canzone neo melodica. E’ la campagna elettorale, purtroppo, con Di Maio – candidato in un collegio di Napoli centro – che si mostra disposto a tutto pur di rendersi simpatico e arraffare qualche voto da comico, alla Grillo…

Di Maio dal volo in trattoria alle promesse sulle bollette

Poi, giusto per dire qualcosa di politica, Di Maio ha ricordato che “il tema delle bollette è quello cruciale, le persone non riusciranno ad arrivare alla fine di settembre se il costo dell’energia non scende. Dobbiamo fare un decreto legge immediatamente. Noi proponiamo un decreto taglia bollette, dobbiamo pagare l’80% delle bollette fino a dicembre alle famiglie italiane che stanno in difficoltà e alle imprese italiane, dal più piccolo bar alle grandi aziende”. Poi s’è messo di nuovo a “volare..”.