Il parroco vuole offerte più alte dai fedeli: “E’ tutto aumentato…”. Il web lo travolge (video)

Sta facendo discutere un video in cui l’incauto parroco di Carinaro (Caserta), don Antonio Lucariello, chiede offerte più generose ai fedeli in vista della Festa patronale di Santa Eufemia, che si terrà il 16 settembre. La richiesta del parroco di fare offerte in denaro più cospicue per la festa di Sant’Eufemia a causa dell’inflazione ha scatenato l’ira della gran parte degli utenti. “Dio ama con generosità chi dona veramente con tutto il cuore ma non con tristezza, non con le lacrime”, ha aggiunto il prelato dopo aver chiesto ai fedeli offerte più alte. Il filmato, finito su Tiktok, è stato ripreso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook. Parlando dal pulpito, il sacerdote chiede “qualche cosina in più” perché “è aumentato tutto”. Il filmato sta facendo il giro dei social. E i commenti in calce rendono evidente che i parroccchiani non l’hanno presa bene. Di questi tempi è molto incauto rivolgersi così a chiunque. Tutti gli italiani sono chiamati ad assolvere impegni molto molto onerosi. Le famiglie stringono la cinghia in vista di un autunno-inverno difficile. La richiesta di don Antonio è stata accolta con ironia e rabbia.

Le parole che hanno fatto più discutere

“A chi passa attraverso le nostre strade, vicino ai nostri palazzi, accogliamolo con il sorriso, con le nostre preghiere e certamente con il dono della generosità come avete sempre fatto. Quest’anno con qualche cosina in più. Perché dovunque siamo andati quest’anno per i contratti, tutti ci hanno detto che è tutto aumentato. Allora, qualche cosina in più, non dico quanto, rispetto a tutti gli altri anni, e credo che riusciamo a coprire tutte le spese. Già avete capito. Dio ama chi dona con gioia e con tutto il cuore. Ma non con tristezza e con le lacrime. Mi raccomando, facciamo come fanno gli sposi, con le lacrime di gioia” è quanto detto dal prete. Le persone comuni sui social si sono scatenate contro il don.

Il parroco di Caserta si tira dietro il firore del web

“Se tutto è aumentato come fa questo prete a chiedere più soldi alla gente? Incredibile!!!”. “Al parroco, evidentemente, “sfugge” che è aumentato tutto anche per i fedeli. I preti è ora che si trovino una occupazione, così come fanno i sacerdoti protestanti e di varie altre confessioni. La vita del mantenuto è anacronistica e “comoda”. Furiosi. Siamo tutti in tempi precari e il peggio – ci dicono- avverrà questo autunno. La richiesta del sacerdone è inopportuna. Altri commenti: “Dio ama chi dona con gioia e con tutto il cuore….ahahah questa frase della chiesa mi mancava….e trovo sempre più incredibile che dopo 2000 anni ancora si abbocca”. Ancora: “Smettetela di dare la decima alla curia che a sua volta la gira in parte al Vaticano che non ne ha bisogno. Visto le sue proprietà immobiliari in Italia e che già riceve l’8 x mille”… Il video è destinato a suscitare ancora polemiche.