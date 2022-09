Il centrodestra chiude la campagna elettorale a piazza del Popolo: il 22 comizio con tutti i leader

Chiusura di campagna elettorale unitaria per il centrodestra, i cui leader si ritroveranno insieme in comizio a Roma: appuntamento per giovedì 22, alle 18, a piazza del Popolo, una location storica per la destra e in tempi più recenti per il centrodestra.

Comizio di chiusura a piazza del Popolo per il centrodestra

La notizia del comizio unitario era stata anticipata ieri da Giorgia Meloni: «Stiamo lavorando – aveva detto nello studio di Porta a Porta – per chiudere il 22 a Roma la campagna elettorale». Ora quel lavoro è stato portato a compimento, sebbene manchino ancora i dettagli, a partire dalla scaletta. È certo, comunque, che ci saranno tutti i leader e tutti prenderanno la parola: da Giorgia Meloni, a Matteo Salvini, da Antonio Tajani a Maurizio Lupi, nelle vesti di capo politico di “Noi moderati”, la lista centrista della coalizione, che riunisce anche le formazioni di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro. Atteso anche Silvio Berlusconi.

E Letta insegue la Meloni anche su questo…

E, in una campagna elettorale tutta giocata in rincorsa e più a parlare degli avversari che di sé, anche il Pd ha scelto piazza del Popolo per il proprio comizio di chiusura. Che però si svolgerà il giorno dopo, venerdì. Se ne starà in piazza Santi Apostoli il M5s, sempre venerdì. Ed è attesa a Roma anche la chiusura di Calenda e Renzi, sebbene per ora non si abbiano dettagli al riguardo.