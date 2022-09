I giornali stranieri raccontano lo storico trionfo della Meloni, tra annunci di svolte e vecchie diffidenze

Sui giornali stranieri c’è chi racconta la vittoria straripante di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, lanciando breaking news sui siti, annunciando la svolta storica e la clamorosa sconfitta del centrosinistra, e chi, come le testate più orientate a sinistra, utilizza il termine “destra estrema” per raccontare la composizione della coalizione italiana al momento data per vincente dagli exit poll.

I giornali stranieri e la svolta storica in Italia con l’arrivo della Meloni

“L’estrema destra verso la vittoria alle elezioni”, è titolo della breaking news della Bbc, secondo cui “Giorgia Meloni si avvia essere la prima premier donna in Italia, secondo gli exit poll”. La coalizione di destra ampiamente in testa”, è il titolo del quotidiano francese “Le Figaro” sul sito, che fa una diretta dal voto, con i numeri degli exit poll.

“Giorgia Meloni si avvia essere la premier più di destra italiana da Mussolini – exit poll”, titola la Cnn nella sua breaking news dedicata alle elezioni. “L’ultradestra vince per la prima volta le elezioni in Italia”, apre sul suo sito “El Pais“, sottolineando “l’astensione storica” nel voto di oggi e parlando di “terremoto politico”. “La destra vince le elezioni in Italia e scuote l’Europa”, scrive El Mundo.

“Giorgia Meloni verso la vittoria alle elezioni in Italia”, è il titolo della breaking news del sito americano Cnbc, il primo negli Usa a dare conto degli exit poll del voto italiano e a ripercorrere l’ascesa della leader di FdI a anche attraverso quel video virale di “Io sono Giorgia”. L’inglese Daily Mail parla della svolta storica di una donna premier per la prima volta in Italia, di terremoto politico e del motto della destra “Dio, Patria e Famiglia” mentre The Indipendent parla di “chiara e netta vittoria della destra di Giorgia Meloni in Italia”.