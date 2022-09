Gli Usa battezzano col sorriso l’Italia della Meloni: “Siamo ansiosi di lavorare insieme”

Perplessità, dubbi, paure, veti, ansie? Solo un’ansia, quella di “lavorare insieme“. L’accoglienza statunitense al futuro governo Meloni non è esattamente quella che il centrosinistra aveva ipotizzato, con la complicità di qualche giornale italiano e stranieri e con lo sventolamento di dossier fake sui rapporti con la Russia. Tutto falso, come l’ostilità di Washington, anzi.

Gli Usa battezzano il governo Meloni con un tweet di Blinken

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi ha salutato col sorriso e senza alcuna diffidenza la vittoria della leader di FdI: “Dopo le elezioni di ieri in Italia, siamo ansiosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi”, ha scritto su Twitter Blinken, sottolineando che questi obiettivi sono “sostenere un’Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani e costruire un futuro economico sostenibile”. “L’Italia è un alleato vitale – conclude – una forte democrazia ed un apprezzato partner”.

Lo scivolone francese e la risposta di FdI

La Francia, invece, la fa clamorosamente fuori dal viso, c0n la premier che si propone come “controllore” esterna dell’azione del governo italiano sull’aborto, roba da ridere, se non ci fosse da piangere, poi una nota diplomatica prova a rimediare alla gaffe. “Non commento la scelta democratica del popolo italiano”, ma allo stesso tempo la Franca dovrà essere attenta ”a certi valori come i diritti umani e il diritto all’aborto”, aveva detto la premier francese Elisabeth Borne questa mattina, commentando il risultato delle elezioni italiane in un’intervista a Rmc. Alla Borne ha risposto, nel pomeriggio, il capogruppo uscente di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida: “Le espressioni dei popoli vanno rispettate, dopodiché credo che non ci sia nessun rischio né sui diritti civili né su altre questioni. L’altra settimana ho incontrato l’ambasciatore francese, abbiamo scambiato considerazioni sugli interessi comuni di due popoli vicini”.

Intanto arrivano anche i primi commento dall’Unione europea. “Speriamo di avere una cooperazione costruttiva con le autorità italiane”, dichiara Eric Mamer, portavoce della Commissione europea.