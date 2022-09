Gira nudo per Rozzano: 27enne del Camerun (già espulso) se la cava con una multa da 102 euro

Un 27enne del Camerun girava per le vie di Rozzano, comune alle porte del Milanese, completamente nudo, entrando ed uscendo dai negozi ed attirando inevitabilmente gli sguardi dei passanti. L’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia locale mentre stava entrando, senza vestiti addosso, in una lavanderia.

Secondo la ricostruzione delle cronache locali, l’uomo è stato condotto presso il Comando di Viale Romagna di Rozzano. Per lui, oltre ad una sanzione amministrativa di 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza, è scattata anche la denuncia per non aver ottemperato ad un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Milano.

L’intervento della polizia locale è stato effettuato grazie alle segnalazioni dei cittadini alla centrale operativa.

Sulla pagina Fb del Comune di Rozzano, cittadini furibondi: “La multa non pagherà mai e tornerà in giro”

Sulla pagina Facebook del Comune di Rozzano, gli utenti commentano con stupore misto a indignazione. «102 euro che non pagherà mai – scrive Mario A. – e tra qualche giorno sarà di nuovo a piede libero. Grazie PD, Boldrini, Fratoianni e tutta l’allegra brigata. Il 25 è vicino per fortuna». Mentre Tina T. denuncia una situazione a Rozzano, ormai drammatica. «A Quinto Stampi è pieno di questa gente da quando hanno aperto i market! Mi spiace molto dirlo ma in piazzetta dopo le 21.30 sembra di essere in stazione centrale!». Mentre Silvy S, ironizza: «Bravi questo la sanzione non la pagherà mai. Se era uno di noi ti pignoravano anche le mutande». Lucia M. prevede: «Ovviamente non pagherà la muta e se ne fregherà altamente della denuncia risultato .. tornerà in giro come prima … poveri noi». Mentre Ciro C. chiosa: «Ringraziamo la sinistra se abbiamo tutta ‘sta gentaglia». Roberto P. aggiunge: «La multa serve poco. Forse la persona andava affidata alle strutture sanitarie». Maurizio S. pone invece la domanda che si pongono in tanti sulla bacheca Fb del Comune di Rozzano: «Fatemi sapere quando avrà pagato la sanzione».