Giallo su un incidente d’auto di Zelensky, speronato da un’altra vettura: casualità o attentato dei russi?

E’ giallo su un incidente d’auto che ha visto coinvolto, la notte scorsa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, speronato nelle vicinanze di Kiev da un’altra vettura mentre tornava dalla città di Izium. La notizia è stata data dal portavoce del presidente ucraino Sergei Nikiforov, precisando su Facebook che Zelensky è rimasto illeso e che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale, ma secondo quella fonte non si tratterebbe di un attentato russo, nei giorni della controffensiva ucraina e del riavvicinamento di Mosca a Pechino. A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all’autista dell’auto, che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. “Il presidente è stato visitato da un medico – ha aggiunto – ma non sono state riscontrate ferite gravi“. Le circostanze dell’incidente saranno oggetto di indagine da parte della polizia visto che nelle stesse ore i russi bombardavano, guarda caso, la città d’origine di Zelensky . Secondo alcune fonti ucraine l’incidente sarebbe avvenuto in piazza della Vittoria.

L’incidente a Zelensky e le bombe sulla città natale

Oggi 112 case sono state allagate dopo che i missili russi hanno colpito un importante bacino idrico nelle vicinanze Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel sud dell’Ucraina. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Vilkul, aggiungendo che i residenti di ben 22 strade in due distretti cittadini sono stati fatti evacuare. “Oggi i russi hanno commesso un altro atto terroristico – ha scritto su Telegram Vilkul – Hanno colpito una struttura idrica molto grande a Kryvyi Rih con otto missili da crociera. Il tentativo è semplicemente di lavare via una parte della nostra città con l’acqua”.

Vilkul ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che tutti i servizi di emergenza sono coinvolti per risolvere i problemi. Ma il livello dell’acqua nel fiume Ingulets è aumentato.