Gasparri: “Calenda e Renzi mentono agli elettori: votando loro, al governo andranno Pd e grillini”

E’ fatale che chi voterà Terzo Polo è come se si consegnasse al Pd di Enrico Letta. Per questo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri avverte di nuovo gli italiani che si recheranno alle urne convinti che il raggruppamento di Renzi e Calenda sia il nuovo in questa campagna elettorale. Macché.

Gasparri: Renzi e Calenda mentono agli elettori. Ecco perché

“Calenda e Renzi continuano a mentire agli elettori. Chiedono di votare per loro, così non governerà il centrodestra. Siccome dopo le elezioni ci vorrà la fiducia del Parlamento a un governo, se non vogliono far governare il centrodestra come faranno una maggioranza? Con il 5% di Calenda e Renzi? La faranno con il Pd che avrà attorno al 20% e con i grillini. Quindi chi vota Calenda e Renzi sosterrà ancora il Pd – argomenta il senatore azzurro- maestro nello stare al governo senza vincere le elezioni; come succede dal 2011 ai giorni nostri”. Del resto, la legge elettorale parla chiaro.

Gasparri: “Votando Terzo Polo si rischia di riportare al governo i grillini”

Maurizio Gasparri fa un’analisi molto lucida. “Il Pd non ha mai vinto sul campo ed è sempre stato più o meno al governo tranne pause rarissime. Quindi Calenda e Renzi dicono: ‘non vogliamo far governare l’alleanza Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia’. Ma votando il Terzo Polo, si favorirebbe un pateracchio in cui comanderà il Pd e saranno presenti in modo incisivo i grillini”. Ed è una ipotesi da brividi già solo pensarlo. “Quindi votare Calenda vuol dire riportare anche il caos grillino al governo. Non votate questo polo che semina solo confusione”, ha concluso Gasparri.