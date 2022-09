Francesco Facchinetti furibondo in studio: «Di Totti e Ilary Blasi non me ne frega un c****»

Il tormentone della separazione di Totti e Ilary va avanti da troppo tempo in molti cominciano a non sopportarlo più. Tra indiscrezioni, interviste, fiumi di inchiostro e trasmissioni televisive il livello è ampiamente superato. Tra coloro che non ne possono più c’è Francesco Facchinetti. Durante la diretta di “105 Kaos”, programma di cui è conduttore su Radio 105, ha abbandonato lo show per non parlare dei retroscena della separazione. E subito sono scoppiate le polemiche.

Francesco Facchinetti: «… piuttosto rischio il posto»

«Piuttosto che parlare di di Totti e Ilary, rischio il posto», ha detto in diretta piuttosto infuriato.E ha lasciato i suoi colleghi in studio. Poi, su Instagram, Francesco Facchinetti ha voluto puntualizzare la sua posizione. «Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro», ha detto. «Ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non me ne frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto.

«Chiedo scusa se me ne sono andato»

Poi ha aggiunto: «Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma,