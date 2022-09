“Forza Pisa, Livorno m…”, la gaffe disastrosa di Letta: rischia di perdere pure una delle roccaforti rosse

“Forza Pisa, Livorno merda”. Voleva fare lo spiritoso Enrico Letta, pisano. Ma se uno non ce l’ha, il senso dell’umorismo non se lo può dare, gli viene male. A Letta non solo viene male, ma con la sua “geniale” battuta rischia pure di inimicarsio una delle roccaforti di sinistra come Livorno. La città toscana è una delle poche città in cui il Pd ha la certezza di vincere. Ma ormai, più prudente usare il passato: aveva la certezza di vincere. Il popolo livornese sui social non la prende affatto bene. La gaffe durante la Festa dell’Unità a Pisa è virale e sanguinosa per il disastroso Letta. Anche se nell’immaginario collettivo l’eterna rivalità tra Pisa e Livorno è un classico, quasi diventato folkolore, roba da bar dello sport, in Toscana le cose cambiano. Non c’è da ridere è roba seria, è “lessico quotidiano” per i toscani, scrive il Giornale.

Gaffe clamorosa di Letta: “Forza Pisa, Livorno, m…”. Rivolta social

Allora, accortosi della gaffe, Enrico Letta ha provato a rimediare ma ormai era tardi: “A Livorno abbiamo dimostrato, nel 2019, che il Pd e il centrosinistra sanno convincere i cittadini e quindi tornare a vincere”. Una frase buttata là per sedare l'”incendio”. Ma i toscani sono suscettibili e il segretario dem poteva essere più cauto. L’ironia non è per lui. L’uscita è diventata una frana, un caso politico, a giudicare dalle realizioni dei social ancora a 24 ore dallo scivolone. Ha tentato di rimediare quando in maniera goffa ha detto durante la serata: «Ringraziamo la segretaria regionale Bonafè che ha capito qual è la vera capitale della Toscana». Roba goliardica? No. Il sindaco di Livorno Salvetti che ha sottolineato il tono scherzoso, ma aggiungendo: «Sarebbe stato meglio evitare».

Letta disastroso anche in Toscana: ora si sta giocando pure la roccaforte Livorno