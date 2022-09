Figura barbina del sindaco di Firenze Nardella: “Meloni indegna del Mandela Forum”. FdI lo annichilisce

Colpito e affondato. Pensava di fare un figurone il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Guadagnandosi anche lui i riflettori per l’invettiva contro Giorgia Meloni. Rea, secondo il sindaco, di avere in calendario una manifestazione a Firenze, ma in un luogo che non “si addice” alla leader di FdI. “Oggi Fratelli d’Italia ha scelto di tenere la manifestazione di punta regionale a Firenze. Però Giorgia Meloni non ha scelto un luogo qualunque; bensì un luogo che per Firenze e per il mondo ha un significato molto preciso. È il “Nelson Mandela Forum”, l’unico palazzetto dello sport che porta il nome del grande politico sudafricano per volontà dei suoi familiari e compagni. Mandela è cittadino onorario di Firenze e il suo nome è legato alla nostra città perché condividiamo gli stessi valori”. Lo ‘spiegone’ del sindaco in post su Facebook. Parte la filippica tra le più assurde e deliranti di questa farneticamente campagna di demonizzazione. Rivelatasi una figuraccia colossale.

Nardella fa lo sbruffone contro la Meloni: Indegna del Mandela Forum

“Mi chiedo, Meloni – scrive Nardella- si rende conto di incarnare i valori opposti? Si ricorda che Mandela ha passato 27 anni in una prigione di pochi metri quadri per combattere l’apartheid? Si ricorda le parole coraggiose e dure di Mandela contro ogni discriminazione religiosa, razziale ed etnica? Condivide le battaglie di Nelson Mandela per l’eguaglianza degli esseri umani? Ha l’onestà di riconoscere che il leader sudafricano ha detto il contrario di ciò che lei da sempre sostiene su immigrazione, diritti, religione? Stasera, quando la leader di FdI parlerà con enfasi di valori, di una politica seria e coerente, si ricorderà di tutto questo? Avrà la faccia tosta di citarlo e magari di fermarsi davanti alla riproduzione della cella dove è stato rinchiuso? Abbia la dignità e il buon senso di non usare il suo nome. Spero che le sue ambizioni si fermino almeno davanti alla vita e alla memoria di un grande uomo come Mandela”, conclude Nardella il post totalmente incauto, che di lì a poco lo avrebbe annichilito.

Figuraccia Nardella: Meloni ha il passaporto onorario del Mandela Forum

“Il sindaco non sa che Massimo Gramigni, presidente del palazzetto – nominato dallo stesso Nardella -, ha consegnato a Giorgia Meloni il passaporto onorario del Mandela Forum. E anche una copia delle chiavi della riproduzione della cella nel 2019 in occasione della partecipazione della stessa Meloni ad un evento simile a quello di stasera“. Ce ne è abbastanza da non uscire di casa per un po’. “Ormai il Pd finisce sui giornali solo se parla di Giorgia Meloni. Si vede che il sindaco Nardella era preoccupato di non avere un titolo sui quotidiani di domani: ha quindi trovato il primo pretesto per attaccare la leader di Fratelli d’Italia accusandola di non essere degna di un luogo dedicato a Nelson Mandela”.

FdI demolisce Nardella: “Non sai che…”

Così il gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano (Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri), ha demolito il vaniloquio del sindaco Nardella. Che figura. “Solo Nardella poteva trovare un pretesto così squallido per attaccare il Presidente di Fratelli d’Italia. Ormai fa praticamente tutto, tranne fare il sindaco di una delle città più belle del mondo”, concludono i consiglieri di FdI.