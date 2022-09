Fabio Roscani: “Ecco cosa Giorgia si aspetta da noi della generazione Atreju”

Altro che le mancette Enrico Letta. I giovani di Fratelli d’Italia vogliono lavoro. Lo dice a chiare lettere Fabio Roscani, che guida la cordata “green”. 32 anni, capolista alla Camera per il collegio plurinominale dell’Abruzzo. «Militanza, coerenza ed onestà al servizio dell’Italia: senza passare per piattaforme Rousseau, quote o raccomandazioni», dice. Pronto, dunque, a fare la sua parte assieme “ai fratelli maggiori” del partito. Viene dalla famosa generazione Atreju, la “cantera” di FdI. Lui insieme ai tanti giovani presenti nelle liste del partito della Meloni è pronto alla sfida.

Roscani: “Ecco cosa si aspetta Giorgia da noi”

«Giorgia da noi si aspetta una classe dirigente leale agli impegni presi. E proprio come quei giovani patrioti che hanno fondato l’Italia moderna, si aspetta da noi una straordinaria dose di coraggio per trovare soluzioni innovative ai complessi problemi della Nazione» , dice intervistato su Libero da Antonio Rapisarda. Un impegno che nasce da lontano: “La mia candidatura e quella di altri membri di Gioventù nazionale non sono che la punta dell’iceberg del percorso di un movimento che oggi esprime numerosi eletti in tutto lo Stivale”, spiega. Hanno una specificità: “A differenza di altri non abbiamo avuto bisogno di lettere o appelli al partito per entrare nelle liste”. Roscani se la ride di come il leader del Pd, Enrico Letta, stia tentando un approccio “goffo” con i giovani. Un modo per raschiare il fondo del barile.

Fabio Roscani: “Lottiamo per una generazione di giovani intraprendenti”

«Negli ultimi 5 anni hanno lasciato l’Italia 250mila giovani eppure Pd e M5S ancora parlano di bonus e mance elettorali. Mi fa sorridere il Pd che dice di voler essere il primo partito tra i giovani: cosa hanno fatto per questi negli ultimi dieci anni in cui sono stati quasi ininterrottamente al governo? Noi lottiamo – ribatte – per avere una generazione intraprendente. E per creare le condizioni affinché si possa fare impresa, realizzare i loro obiettivi e mettere su famiglia qui. L’Italia ha bisogno dei suoi giovani».

Letta e la follia delle “devianze” giovanili: “Ogni scusa è buona…”

Entra nel merito delle follie lettiane su sport e “devianze”. “Ogni scusa è buona per attaccare Meloni: per i dem lottare contro le devianze giovanili è diventato un richiamo al ‘sabato fascista’. Letta dice “Viva le devianze” pur di andarci contro. Noi, invece, lottiamo per la salute fisica e psicologica dei più giovani. Lo sport è un’ottima prevenzione. Se la sinistra preferisce giovani alienati per controllarli meglio è un problema loro. Noi li vogliamo protagonisti delle loro vite». Roscani fu applauditissimo alla conferenza programmatica di FdI nel maggio scorso.

Energia, ambiente, tasse

Le prime tre cose che si aspettano se il centrodestra a trazione Meloni andasse al governo: “L’avvio dell’iter per il presidenzialismo, taglio delle tasse per i giovani lavoratori e risposte sul tema dell’indipendenza energetica e della tutela ambientale”. Un altro schiaffo alla sinistra. Ieri Letta ha osato dire che la destra non è credibile quando parla di ambiente. L’ambientalismo di destra viene da molto lontano, Letta non lo sa e straparla come al solito.