Cruciani scatenatissimo: Michielin? Canta e non rompere il c… Gli studenti che occupano? Andate a studiare

Giuseppe Cruciani, dai microfoni de La Zanzara, ridicolizza Damiano dei Maneskin, Francesca Michielin che ha invocato la resistenza e gli studenti del Manzoni “okkupato”. Già prima del voto Cruciani se l’era presa con quegli artisti che facevano appelli contro Giorgia Meloni e adesso rincara la dose. A Damiano dei Maneskin replica: “Un giorno triste per il Paese? No, un giorno triste solo per te che non sei il portavoce degli italiani…”. Ancora più duro nei confronti di Francesca Michielin: “Resistenza? Non rompere il ca..o e fai il tuo mestiere”.

Infine non si è risparmiato anche contro gli studenti che hanno occupato il liceo Manzoni di Milano per protesta contro l’esito del voto. “Andate a lezione di democrazia, non rompete il c…o con occupazioni inutili”.