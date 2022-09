Celentano attacca il signor 3% ma non fa il nome. La figlia Rosalinda lo accusa: “E’ stato un papà assente”

Adriano Celentano rispunta sui social (dopo la difesa dei No Vax...) con un misterioso video nel quale accusa un Signor 3%, che dovrebbe essere un personaggio televisivo non meglio identificato, poi pubblica un messaggio nel quale – qualche anno fa – invitata a votare Marco Pannella e i Radicali. Un post, quello firmato dall’Inesistente su Instagram, che qualcuno equivoca con una dichiarazione di voto in favore anche di Emma Bonino, mai citata nel video, però.

Il messaggio di Adriano Celentano al Signor 3%

“Devo dire che oggi la televisione è un grosso aiuto anche per quelli che non la guardano…perché sono loro i veri intenditori del piccolo schermo – scrive su Instagram il molleggiato – A loro basta un’occhiata per capire, eppure persino loro a pochi giorni dalle prossime elezioni, non si spiegano come mai il signor 3%, Anno 2022, non si renda conto delle stronzate che dice… Perché quelli che la televisione non la guardano, giudicano due cose: l’espressione e il tono di voce. Se questi due elementi sono in sintonia fra di loro, allora possiamo essere certi che il signor 3% (pur se condannato a sparire) è in buona fede. Ma chi è davvero in buona fede non può sparire. Neanche se a sparire lo volesse colui che è in buona fede… Al massimo sparirebbe lui, ma la ‘buona fede’ rimarrebbe in eterno…”. Firmato, “L’Inesistente”.

Le accuse della figlia Rosalinda al Molleggiato

Due giorni fa, però, molto meno “misterioso” era stata la figlia di Adriano Celentano, che nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1, ospite di Serena Bortone, aveva accusato il Molleggiato di essere stato un cattivo padre. Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, aveva parlato a lungo del rapporto con i suoi genitori, ed in particolare del padre Adriano.

Alla domanda “Che papà è stato Adriano?” Rosalinda aveva risposto definendolo “Assente. Era molto giovane come mamma ed essendo un artista era molto distratto dal lavoro. Chi mi asciugava le lacrime? La donna delle pulizie”.

Il video dell’Invisibile