Calenda la butta lì: Letta vuole fare il presidente della Camera. Rampelli: ipotesi giornalistica

Carlo Calenda continua ad essere superattivo sui social. E da quel pulpito commenta le mosse dei leader politici nella turbolenta fase del dopo-voto. In particolare ironizza sull’eccessivo spazio che i giornali dedicano alla crisi del Pd, “argomento – commenta – che come è noto è in cima ai pensieri di tutti gli italiani”. E poi la butta lì: “Letta che vuole fare il Presidente della Camera e tutto il resto del partito che vuole fare il segretario. Intanto spread cresce. Avanti così”.

Sull’argomento torna oggi in una intervista al Corriere: è possibile l’offerta di una presidenza della Camera all’opposizione? «Magari a Letta? – risponde Calenda – Non lo so, sono fatti loro. È dall’inizio della campagna elettorale che giocano a Sandra e Raimondo». Il riferimento è a Letta e Meloni.

L’ipotesi sta circolando anche secondo Il Giornale che scrive: “Nelle ultime ore sta circolando la possibilità di cedere a un rappresentante dell’opposizione la presidenza di una delle due Camere. Si tratterebbe di un ritorno a una prassi del passato che la Meloni starebbe valutando attentamente, da intendere anche come segnale distensivo”. Un segnale che potrebbe coinvolgere appunto lo stesso Enrico Letta.

Ma da FdI non arriva alcuna conferma. Sull’idea di lasciare all’opposizione la presidenza della Camera Fabio Rampelli risponde così ad Affaritaliani.it: “Francamente questa ipotesi l’ho letta sui giornali e quindi non sono in grado di dare una risposta. Se questa proposta esiste davvero andrebbe chiesto a Giorgia Meloni e agli altri leader del centrodestra”.

Si mostra contrario all’ipotesi Marcello Pera, ex presidente del Senato: “Penso che chi vince le elezioni deve avere la responsabilità chiara e diretta di governare, questo vale anche per la Camera e il Senato”.