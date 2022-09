Borrell: la Ue darà una risposta forte al sabotaggio deliberato al Nord Stream

Josep Borrell, responsabile della politica estera della Ue annuncia una risposta forte a quello che l’Europa ritiene essere un deliberato sabotaggio del Nord Stream, il gasdotto che porta il gas dalla Russia alla Germania.

L’Unione europea ritiene che ci siano azioni di sabotaggio come probabile causa dei danni subìti dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 e minaccia “forti” contromisure spiegando che “è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico”.

“Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti”, ricorda il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all’origine delle fughe di gas dai condotti.

“Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la nostra resilienza nella sicurezza energetica”, ha affermato Borrell definendo inaccettabile qualsiasi interruzione deliberata delle infrastrutture energetiche europee, azione che sarebbe accolta da una “risposta forte e compatta”.

Negli ultimi giorni sono state rilevate tre perdite nei gasdotti che trasportano il gas dalla Russia all’Europa attraverso il Mar Baltico, nelle zone economiche esclusive della Danimarca e della Svezia al largo dell’isola di Bornholm.

I danni provocati ai gasdotti Nord Stream sono un “episodio molto preoccupante”, ha detto Francesco Starace, Amministratore delegato di Enel, nel suo intervento all’Italian Energy Summit a Milano.

Un episodio che “dimostra quanto la vicenda appartenga a un fenomeno non più industriale, ma ad altre cose, a un uso strumentale dei meccanismi di mercato, non più utilizzati per bilanciare domanda e offerta ma per cose che seguono una logica completamente diversa rispetto al portare gas in Europa”, ha spiegato Starace.