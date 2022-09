Bonelli “verde” di rabbia con Letta: “Dice che non governerà con noi, se si vergogna lo dica…”

Quella frase pronunciata ieri nel corso del duello, quando Enrico Letta è stato incalzato dalla Meloni sulla divergenza di opinioni su guerra altri con i suoi alleati, ha offeso il leader dei Verdi Angelo Bonelli. “Con Fratoianni e Bonelli abbiamo solo un patto di difesa della Costituzione, non per governare…”. Il che, per quanto astruso, è vero. Ma ai rosso-verdi questo, oggi, non basta. E Bonelli lo fa notare.

Bonelli contro Letta: “Ti vergogni di noi?”

“Confesso che questa affermazione mi ha lasciato veramente perplesso anche perché non siamo qualcosa di cui vergognarsi. Stiamo contribuendo e lavorando per far vincere l’alleanza di centrosinistra. Inviterei Letta a fare altrettanto”, dice Angelo Bonelli (Verdi) su Rai Radio1 all’interno del programma Forrest chiamato a commentare le parole di ieri di Enrico Letta, nel corso del confronto con Giorgia Meloni, a proposito dell’alleanza elettorale e non di governo con Sinistra e Verdi.

“Se dovessimo vincere sarà un po’ complicato non governare con noi perché c’è un problema di numeri. A meno che qualcuno pensi di guardare a destra. Mi pare che nella sua affermazione ci sia una bella contraddizione. Dico all’amico Letta a cui voglio tanto bene: non ti vergognare di noi che siamo bravi, belle persone, con competenze. Siamo ragazze e ragazzi che stanno facendo una battaglia contro la crisi climatica. Non è carino”.