Aborto, Meloni a Mentana: «Basta bugie. Parlo italiano, vediamo se riusciamo a farci capire» (video)

«Chiariamo (ancora una volta) la nostra posizione in merito alla legge sull’aborto. Basta bugie!», scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. E posta il video dell’intervista televisiva ad Enrico Mentana.

Il direttore de La7 le chiede: «Scusi, vuol cambiare la 194 o no?». E la leader di Fratelli d’Italia: «Vediamo se riusciamo a farci capire perché è italiano, ok? Non voglio abolire la legge 194 sull’aborto, non voglio modificare la legge 194 sull’aborto. Voglio applicare interamente la legge 194 sull’aborto che significa anche tutta la parte che riguarda il tema della prevenzione che non significa togliere diritti ma aggiungere diritti. Cioè, se esiste una donna che sceglie di abortire perché ritiene di non avere un’alternativa ma vorrebbe averla, per esempio chi abortisce per ragioni economiche, vorrei darle quell’alternativa. Questo è togliere diritti o è dare diritti? Io continuo a leggere tutte queste presunte femministe – perché poi molte, in realtà, la pensano in maniera diversa – che dicono “non votate la Meloni perché toglie i diritti alle donne“. Quali sono questi diritti che vorrei togliere? I diritti a cosa? Il diritto all’aborto? No. Il diritto al divorzio? No. Il diritto a lavorare? Non credo proprio. A che cosa? A mettersi lo smalto?».