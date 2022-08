Tragedia a Latina, giovane muore per un malore in un locale: era mamma di due bimbi

Tragedia nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto a Latina dove una ragazza di 26 anni, mamma di due bambini, è morta mentre si trovava in un locale. Come riporta il Messaggero.it, «era con la sorella e le amiche e si stava divertendo con i balli di gruppo. Poi è crollata a terra. Un malore».

Latina, giovane di 26 anni muore in un locale

Secondo la ricostruzione dei giornali locali la tragedia si è consumata in pochi minuti intorno all’1.30. Come riporta Today.it, la 26enne, residente ad Aprilia, era con alcuni amici nel locale quando si è sentita male. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ma quando è arrivato il 118 era troppo tardi. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso della giovane. La ragazza sarebbe, come scrive LatinaToday.it «deceduta a seguito di un arresto cardiaco, così come refertato dal personale medico intervenuto sul posto».

Latina, sentiti gli amici della donna

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno sentito gli amici della donna sperando di raccogliere informazioni utili per ricostruire quanto è accaduto. La salma della 26enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che disporrà gli accertamenti utili a chiarire le cause della morte. Come riporta Leggo.it, la sorella della giovane donna deceduta ha raccontato che «era appena guarita dal Covid».

Altro caso, a Palermo 71enne muore per un malore improvviso

Altro caso. Due giorni fa come racconta Palermo.Gds.it, un uomo di 71 anni è morto per un malore mentre stava facendo il bagno a Mondello. L’uomo era in acqua insieme alla nipotina di 10 anni. Improvvisamente si è sentito male. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata la polizia. Il medico legale ha eseguito l’esame sul corpo. La salma è stata poi restituita alla famiglia per celebrare i funerali.