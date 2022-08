Taiwan, Pechino convoca gli ambasciatori del G7 (Italia inclusa): “Non tolleriamo violazioni della sovranità cinese”

Il ministero degli Esteri cinese ha convocato ambasciatori e incaricati d’affari dei Paesi del G7, compresa l’Italia, e dell’Unione Europea in Cina per manifestare il disappunto di Pechino rispetto al comunicato di ieri che richiamava ai rischi di una “escalation non necessaria” e di una destabilizzazione nello Stretto di Taiwan. Lo riferisce l’Agi.

Il portavoce della missione cinese presso la Ue, Zhang Ming ha avvisato che Pechino risponderà a “qualsiasi azione che viola la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”. “Taiwan fa parte del territorio cinesi ed intromettersi nelle sue questione è una violazione della sovranità cinese”, ha poi specificato.

Cina Taiwan: il comunicato dei ministri del G7

Nel comunicato diffuso la notte scorsa, i ministri del G7 esortavano a “preservare la pace e la stabilità” nello stretto di Taiwan dopo la visita a Taipei di Nancy Pelosi ed a mantenere “il diritto internazionale”, esprimendo preoccupazione “per gli annunci e le parole minacciose della Cina, specialmente in relazione alle esercitazioni militari e la coercizione economica che potrebbero innescare una escalation non necessaria”.

Missili cinesi nella zona economica giapponese: è la prima volta nella storia

La Cina ha lanciato cinque missili balistici nella zona economica esclusiva del Giappone nel corso delle esercitazioni militari attorno a Taiwan. A riferirlo è il ministro della Difesa nipponico, Nobuo Kishi, che ha sottolineato come sia la prima volta che accade un episodio del genere: «Questa è una questione grave che riguarda la sicurezza nazionale del nostro Paese e la sicurezza delle persone». Considerando anche come quattro di quei cinque abbiano «sorvolato l’isola principale di Taiwan».