Su La 7 nuovo attacco alla Meloni, Crosetto fulmina Celata: “La vostra linea ormai è chiara a tutti” (video)

Partenza col flop per il nuovo programma di La7 “La corsa al voto” condotto da Paolo Celata, Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli. Appena 739mila spettatori appena, per uno share di solo il 5,4 per cento, per una prima serata è da chiusura immediata: per fortuna dei conduttori c’era Guido Crosetto a dare la scossa.

#Crosetto che sbatte in faccia in diretta ai pennivendoli della #La7 (la Tv di #Renzi e #PD ) di seguire una certa linea politica non ha prezzo. pic.twitter.com/it95OjYnzP — Tox Ale (@ToxMagato) August 2, 2022

Celata fa lo spiritoso, Crosetto lo fulmina in tre battute

Il cofondatore di Fratelli d’Italia ha dovuto difendere da alcuni scontatissimi attacchi Giorgia Meloni. E lo ha fatto da par suo. Crosetto, ospite in studio, ha reagito all’obiezione mossa da Celata circa la posizione sull’aborto espressa da Giorgia Meloni durante il comizio per Vox in Spagna. “Ha parlato dei suoi valori, quelli che ritiene siano valori”, cercava di spiegare il fondatore di Fdi. “Giorgia Meloni ha il diritto di pensare quello che vuole sull’aborto. Se lei cercasse nel programma di Fratelli d’Italia un punto per una legge che cancelli l’aborto non lo troverebbe mai”. Celata a questo punto ringhia: “Parla della famiglia e non è sposata…”. Obiezione che, con questo bizzarro criterio, Celata potrà quindi sollevare anche nei confronti di Papa Francesco. Magari alla prossima puntata. In ogni caso, l’aggressività ingiustificata, non ha pagato in termini di ascolti. «Capisco che la linea di questa rete sia questa – ha chiosato Crosetto – E fate bene a dimostrarlo anche oggi, tanto è chiara a tutti la vostra posizione sulla Meloni».

Il nuovo trio dei conduttori de La7 fa cilecca

Come ha scritto Marco Zonetti su Vigilanzatv il trio alla conduzione «non si rivelato l’apoteosi dell’affiatamento e della complicità, con una Sciorilli Borrelli – figlia dell’ex direttore del Tg1 Giulio Borrelli – impacciata e marginale (assai poco convincenti i suoi tentativi spesso vani d’inserirsi nella conversazione), un Celata troppo sopra le righe e un De Angelis troppo sottotono forse perché svantaggiato dal collegamento da casa». Per fortuna dei conduttori de La7 c’è stato Crosetto a dare qualche momento di vivacità.