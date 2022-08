Pochi posti sul carrozzone Pd: candidature a rischio per le donne anti-Meloni, dalla Boldrini alla Cirinnà

Il sentiero è stretto o, come direbbe Bersani, c’è una mucca nel corridoio: si chiama “campo largo”, la necessità di inglobare piccoli e grandi cespugli, i Di Maio, i Tabacci, i socialisti, i Verdi, i Bonelli, i Fratoianni, quasi tutti da inserire in quel 70% di quote Pd concordate con Calenda o con semplice “diritto di tribuna”.

Una tribuna, quella del partito di Letta, che con una fulminante battuta fatta ieri da Antonio Padellaro del “Fatto”, “rischia di essere più affollata della tribuna Monte Mario dello stadio Olimpico…”. Letta dovrà fare scelte dolorose, ma anche rinnovare i quadri e disbocarli dagli ex renziani per favorire i fedelissimi, anche in vista del congresso. Ma l’acqua è poca e la papera, come direbbero i Tretre, non galleggia…

Nel Pd pochi posti e candidature a rischio per le big

Morale della favola? I posti in Parlamento, già ridotti dal taglio delle poltrone voluto dall’odiatissimo Di Maio, si sono ridotti al lumicino, intorno ai 100, 110, i posti in Parlamento che in proiezione otterrebbe il Pd.

Ed ecco lo psico-dramma delle poltrone. Che questa volta non vede coinvolti solo i vecchi notabili del partito, ma anche le donne, le correnti, come quella di Veltroni e Bettini, in disgrazia dopo il fallimento dell’alleanza con il M5S. C’è poi da fare spazio, in un collegio blindato, anche al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che potrebbe decidere di correre alle Politiche lasciando la Regione al voto anticipato.

Quello che colpisce, in un partito che fa delle battaglie di genere il suo stile politico, nel segno della parità dei sessi (salvo escludere le donne dai posti che davvero contano) è che a fare le spese della penuria di posti saranno proprio le “quote rosa”.

come Laura Boldrini con le sue crociate sulle parole al femminile: l’esercito delle anti-Meloni, per intenderci, quello schierato in servizio permanente contro l’unica donna nella storia repubblicana che può finalmente giocarsi un incarico a Palazzo Chigi, rischia di essere smantellato prima delle grande sfida… L’esercito delle donne arrabbiate e gettate in prima fila a prendere, spesso, fischi e pernacchie,: l’esercito delle anti-Meloni, per intenderci, quello schierato in servizio permanente contro l’unica donna nella storia repubblicana che può finalmente giocarsi un incarico a Palazzo Chigi, rischia di essere smantellato prima delle grande sfida…

Fedeli, Boldrini, Pinotti e Cirinnà a spasso?