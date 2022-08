Nudo e ubriaco al centro di Modena, calci e testate: 52enne denunciato per atti osceni

Momenti di forte tensione a Modena. Un uomo si mostrava completamente nudo nella zone del centro e in preda all’alcol. Imbarazzo e paura tra la gente. E lui ha iniziato pure a dare calci e tstate contro gli arredi di un esercizio pubblico. Una scena incredibile, che ha spavantato i presenti. L’uomo ha iniziato anche a urlare insulti volgari con aggressività. Si trattava di un 52enne, che è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere alle accuse di danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico.

Modena, il 52enne nudo e alcolizzato

Quando l’uomo si è scagliato contro il locale con calci e testate, gli addetti alla sicureza hanno avvisato la polizia. Dopo poco, è arrivata una volamte. Gli agenti hanno rintracciato il 52enne che si sera spostato in un’altra strada e l’hanno fatto accompagnare dal 118 al Pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. Poi l’hanno denunciato in stato di libertà.