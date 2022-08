Morde l’orecchio a un giovane e gliene stacca un pezzo: furibonda rissa a Taranto

Durante una rissa avvenuta all’esterno di un esercizio commerciale nella zona di Talsano, alla periferia di Taranto, avrebbe colpito con pugni un giovane. Poi gli avrebbe morso l’orecchio sinistro tagliandoglielo parzialmente. Gli agenti hanno arrestato il presunto responsabile, un 34enne. Probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti e alcoliche. Deve rispondere di lesioni aggravate.

La discussione a Taranto e l’intervento degli agenti

La discussione, nata per motivi futili, ha avuto luogo all’esterno di un esercizio commerciale. Ha coinvolto altre persone. I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a riportare la calma. L’uomo aggredito è stato trasportato dapprima al l’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto e successivamente all’Ospedale di Bari per essere sottoposto ad un intervento di ricostruzione dell’orecchio. Nella circostanza è rimasto ferito anche un terzo uomo.

Preso il presunto responsabile

Il 34enne, dopo esser ricorso alle cure mediche, è stato arrestato perché presunto responsabile del reato di deformazione o sfregio permanente del viso.