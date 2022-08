Meloni, avanti tutta con il suo nome e la Fiamma: “Ecco il nostro simbolo, ne siamo fieri”

“Eccolo qui, il nostro bel simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri. Il 25 settembre scegli Fratelli d’Italia”, scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, postando una grafica con il simbolo di Fdi depositato presso il Ministero dell’Interno. Un annuncio che dal punto di vista grafico è una “non notizia”, visto che il simbolo è esattamente uguale a quello stampato da giorni sui manifesti di FdI affissi in tutta Italia. Scanso equivoci, però, visto che da qualche giorno la sinistra era in pressing (col supporto di Liliana Segre) per chiedere alla Meloni l’abiura sulla Fiamma, accostata a delle surreali nostalgie fasciste, la leader di Fratelli d’Italia, oggi, su Fb, ha voluto personalmente affermare di “essere fiera” di quell’immagine, accostata al suo nome nella scheda elettorale.

La reazione, sui social, come dimostrano alcuni screenshot pubblicati in alto, sono entusiastiche da parte dei militanti, che avevano colto la strumentalità delle richieste arrivate da giornali e partiti di sinistra sulla modifica del simbolo che richiama la tradizione missina.

La Meloni presenta il simbolo al Viminale: il logo è quello del 2018

Quel simbolo è stato presentato questa mattina al Viminale. Il logo è quello del 2018: nel cerchio più piccolo la fiamma tricolore con il nome del partito, in quello più grande, giallo su fondo blu, il nome di Giorgia Meloni. E’ stato il responsabile elettorale di Fdi Angelo Rossi a depositare il contrassegno.

Anche il centrodestra ha depositato al Viminale il simbolo unitario per la circoscrizione estero. Il contrassegno raggruppo Fratelli d’Itaia, Lega e Forza Italia. Il logo è dominato dai nomi dei leader: Salvini sulla striscia verde, Berlusconi in mezzo sulla striscia bianca, Meloni in basso su quella rossa. Nella parte inferiore i simboli dei tre partiti. A consegnare la documentazione è stato il dirigente di Fratelli d’Italia Luca Sbardella.