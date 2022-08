Meloni alla Versiliana: “Con noi si va avanti per il merito, non per la tessera di partito”. Segui la diretta

“Non so come possano mettere in piedi un programma. Calenda voleva il nucleare. I Cinquestelle non vogliono le trivellazioni, il reddito Calenda lo ha sempre contestato”. Così Giorgia Meloni, intervistata al Versiliana Festival dal direttore del Tg1 Gennaro Sangiuliano. Dal programma del centrodestra alle sfide di Fratelli d’Italia perché l’Italia torni una democrazia normale. La leader di FdI ha passato in rassegna i temi caldi dell’agenda politica senza sottrarsi alle domande più insidiose.

Meloni: da noi vale il merito non la tessera

“Non accetto il racconto che chiunque in Italia che non sia di sinistra non vale niente, io ho scritto un libro, sappiamo pure scrivere”. Ironizzando sulla narrazione progresssta la Meloni rivendica il principio della meritocrazia. “Io dico che si deve andare avanti per il merito. Non per la tessera di partito che hai in tasca”.

“Orgogliosa di essere una democrazia normale”

“Serve una maggioranza scelta dai cittadini”, ha aggiunto la leader di FdI che rivendica l’orgoglio di essere una democrazia normale. “Di avere la libertà di scegliere da chi vogliamo farci votare”. E ancora: “Noi non siamo disposti a svendere pezzi di Italia per farci dire bravi da altre nazioni. Vogliamo difendere i nostri interessi che non vuol dire uscire dall’Europa”.

Agli avversari: scendete sul terreno del confronto

Poi ha sfidato gli avversari sul campo dei contenuti “Scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre. Invece ci dipingono come mostri, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne. Dire che siamo dei mostri allora vuol dire dirlo al 25% degli italiani e questo non è accettabile”.