Letta si carica sul Pd anche Di Maio e Tabacci nell’ammucchiata di draghiani e anti-draghiani

Nello stesso giorno, il Pd stipula lo stesso accordo sia con gli anti-draghiani che rigettano come un’offesa l’agenda del premier, sia con i draghiani di ferro, come Di Maio e Tabacci, che quell’agenda la considerano la Bibbia politica. Enrico Letta, oggi, si è superato pur di portare acqua e voti al mulino del centrosinistra, ormai più che un carrozzone politico, un’ammucchiata spaventosa di sigle e leaderini, per stessa ammissione di Letta “divisi” su quasi tutto in quella che non un’alleanza per governare “ma elettorale per battere le destre”. Dentro tutti, Sinistra italiana, Verdi, Di Maio, Tabacci, Calenda…

L’annuncio di Letta: accordo con Di Maio e Tabacci

“Sono molto contento di poter annunciare l’intesa con Impegno civico, per andare insieme negli uninominali della legge elettorale”. Letta, in serata, ha tenuto la sua seconda conferenza stampa della giornata, dopo quella con Bonelli e Fratoianni, stavolta con il leader di Impegno civico, Luigi Di Maio. “Sono contento della presentazione della lista Impegno civico che, nelle intenzioni dei promotori, vuole essere un punto di riferimento importante per il mondo civico e i territori, c’è l’interesse di molti sindaci e liste civiche.

Il silenzio inquietate di Calenda

“Abbiamo convenuto una relazione fra noi che è stata identificata nel rapporto 92% a 8%” nei collegi uninominali, ha aggiunto il segretario del Pd Enrico Letta in conferenza stampa . “Noi chiudiamo la partita più complicata, con la costruzioni di alcune liste che potessero competere con la destra. Un lavoro difficile e complicato. Ringrazio Azione e più Europa, con cui abbiamo siglato un patto di governo lungimirante” ha ribadito il segretario del Pd. “Da oggi si chiude un capitolo, da domani si corre per convincere gli italiani e le italiane, ci si rimboccano le maniche”.

Ma Calenda tace, dopo il doppio accordo con le “frattaglie” di sinistra. Ingoierà il rospo o sfascerà tutto?