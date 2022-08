La Russa zittisce Lerner sul marito missino della Segre: “Ho detto la verità, tu vergognati degli elogi a Sofri”

La predica viene dal pulpito peggiore, quello di in fan convinto di terroristi assassini, come Gad Lerner con l’amico Adriano Sofri. “Ignazio La Russa che rinfaccia a Liliana Segre le simpatie di destra del defunto marito, da lei molto amato, è il tipico colpo basso. C’è sempre un incaricato per i mestieri sporchi in quel genere di gruppi dirigenti, e Ignazio La Russa con la sua storia vi si presta benissimo”. Lo scrive in un tweet, senza vergogna, il giornalista di sinistra, che anche oggi si esibiva sui giornali con i soliti veleni sulla destra. Non soddisfatto, nel pomeriggio Lerner ha voluto mettere bocca sul caso di Liliana Segre, la senatrice a vita che ieri aveva chiesto alla Meloni di togliere la Fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia (cosa ovviamente non avvenuta oggi in sede ufficiale), ricevendo una garbata risposta da Ignazio La Russa che ricordava i trascorsi missini del marito della Segre.

Marito della Segre, il botta e risposta tra Lerner e La Russa

A Liliana Segre, gloriosa e leggendaria senatrice a vita, testimonial dell’orrore dei campi di concentramento, La Russa aveva precisato che, come più volte dimostrato dal “Secolo”, alle elezioni politiche del 3 e 4 giugno 1979 l’avvocato Belli Paci figurò infatti nel cappello di lista dei candidati del Msi della Circoscrizione Milano-Pavia, da almirantiano convinto. Da qui la gratuità delle affermazioni di Gad Lerner e la dura risposta al giornalista da parte di La Russa.

“Non mi sembra un colpo basso ricordare alla senatrice Segre che il marito era una persona perbene capace di stare in lista con Almirante senza perdere la sua lontananza dal fascismo. Bassissimo, invece, è l’elogio che Gad Lerner continua a fare nei confronti di Adriano Sofri, condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio Calabresi e che lui ha dichiarato essere ‘sempre stato dalla parte giusta’. La stessa ‘parte giusta’ di Gad Lerner”, dice all’Adnkronos Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, replicando al tweet di Gad Lerner.