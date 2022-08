La Amerigo Vespucci torna a Trapani: sei anni dopo l’ultima visita. Poi tappa a Pantelleria

A sei anni di distanza dall’ultima visita, avvenuta nel 2016, nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare con a bordo gli allievi della prima classe dell’Accademia Navale entrerà in porto a Trapani il prossimo 23 agosto, ripartendo il giorno successivo.

Seconda sosta siciliana

Seconda sosta siciliana di nave Amerigo Vespucci, che ha iniziato la campagna d’istruzione proprio a Palermo i primi di luglio, che chiude simbolicamente il percorso internazionale Mediterraneo-Atlantico che ha visto il veliero toccare i porti di Tunisi, Algeri, Lisbona, Casablanca e Cadice.

Amerigo Vespucci rientrata da pochi giorni nel Mediterraneo

L’unità è rientrata da pochi giorni nel Mediterraneo, accompagnata da un vento teso di ponente che le ha permesso di navigare a vela per tre giorni consecutivi fino a Sud della Sardegna, sfruttando poi il maestrale che l’ha accompagnata verso le Egadi.

Amerigo Vespucci, seconda sosta in Sicilia

Durante la sosta gli allievi avranno la possibilità di visitare la città e accogliere ospiti a bordo, attività fondamentali per permettere l’accrescimento del bagaglio culturale e aggiungere ulteriori tasselli nel loro percorso di formazione. Il gruppo dei 143 cadetti, a bordo per prendere dimestichezza con le attività marinaresche e interiorizzare i valori propri di un equipaggio, comprende anche 13 militari di nazioni che hanno programmi di collaborazione attivi con la Forza Armata.

La nave potrà essere visitata il 23 agosto

La nave sarà aperta per le visite a bordo della popolazione il 23 agosto dalle 15.00 alle 22.00. Da Trapani il veliero dirigerà per Pantelleria, per poi dirigere verso La Valletta, con arrivo previsto il 26 agosto.