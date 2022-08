Ilaria Cucchi, figuraccia su La7: non sa nulla, annaspa e allora attacca la Meloni: “Ho paura”(video)

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, candidata nel centrosinistra in quota Sinistra Italiana, ha dato veramente un spettacolo indecoroso. Su La 7 ad Omnibus ha inanellato solo una carrellata di banalità, per’altro dette affastellando argomenti diversissimi e contraddittori tra loro. Imbarazzante esordio senza un minimo di logica anche nella polemica. Infatti, messa in difficoltà dagli altri ospiti, tra cui Jacopo Morrone della Lega, non ha risposto, ma ha pensato bene – per non sbagliare – di attaccare la Meloni sul video della donna violentata a Piacenza e sui diritti delle donne. “Ecco, io ho paura di questa gente qua -dice sputando veleno sulla Meloni e la destra in genere. Penoso spettacolo. “Il quadro che ci aspetta per i prossimi 5 anni è drammatico con loro per la dialettica e il modo di esprimersi”.



Ilaria Cucchi: “Non ho pagato la rata di mutuo”. Scontro in studio

Proprio lei parla di dialettica. Non è stata ingrado di imbastire una proposta la candidata di Fratoianni. La sagra delle banalità, del tipo: le famiglie non ce la fanno, le bollette, il gas, il caro-vita, gli ultimi saranno sempre gli ultimi. Per cui nella puntata di venerdì 26 agosto è subito scontro sulle ricette economiche tra lei e gli avversari in studio. Soprattutto tra lei e il leghista Morrone. Il duello si accende subito quando si parla di ricette economiche da proporre per salvare gli italiani dal caro vita di queste ultime settimane. Il potere di acquisto si è fortemente ridotto negli ultimi tempi e dunque in tanti hanno difficoltà a pagare bollette e rate di mutui. La Cucchi, piuttosto nervosa in collegamento, ha affermato: “Io sono partita Iva, siamo ridotti a zero e lo Stato non ci tutela. Deve garantirci la possibilità di sopravvivere e nel mio caso di garantire la rata di mutuo“.

Capone (il Foglio) a Ilaria Cucchi: “Scusi è le che si candida, le risposte le dia lei…”

L’ammissione ha scatenato un putiferio. Ilaria Cucchi sembra molto impreparata in materia: elenca una serie di problemi da affrontare, ma poi va nel pallone. Infatti l’economista in studio – Capone del Foglio- sferzante le dice: “Scusi, è inutile che viene qui a fare l’elenco delle cose da fare. Lei che è candidata dovrebbe venire qui con qualche proposta…”. E quando Ilaria Cucchi ha affermato che, a causa delle difficoltà economiche, non è riuscita a pagare “questo mese la rata del mutuo” si è scatenato un siparietto semicomico. Come devo fare?, chiede. Vada da un avvocato, suggerisce uno in studio. Argomento ridicolo e imbarazzante: “La differenza tra Cucchi e gli italiani in difficoltà è che lei con le elezioni ha vinto alla lotteria”, attacca Morrone.



“Non paga il mutuo e va in vacanza? Che esempio…?”

Ma il dialogo si incattivisce quando lei afferma di essere in vacanza, nelle Marche. “Ah, lei non paga la rata del mutuo e va in vacanza! Alzo le mani, bel messaggio ai giovani… Glielo vada a dire a chi in ferie non ci può andare perché non arriva a fine mese” si scatena l’avversario. Poi si raggiunge il patetico: “Ma lei lo sa cos’è stata la mia vita negli ultimi 13 anni?” ribatte Cucchi. Ma Morrone va all’attaccco: “Siete diventati radical chic e non prenderete un voto. Se si permette di andare in vacanza senza aver pagato il mutuo… È una cosa che non si può dire“. Il livello dello scontro è altissimo, sconsolata la conduttrice Fratello annuncia la pubblicità. Penoso, tra tutto, l‘attacco becero a Giorgia Meloni sul video della donna violentata a Piacenza. anche in questo caso senza uno straccio di motivazione e di approfondimento. Pietà.