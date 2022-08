“Il tradimento nun porta lontano”. Da Morassut (Pd) poesia in romanesco contro Carlo Calenda

Gli insulti Carlo Calenda li aveva messi in conto. Ma certo non si aspettava una poesia in romanesco con la quale Roberto Morassut, storico esponente romano del Pd e deputato, lo sbeffeggia su Facebook.

Ecco il sonetto in stile Trilussa che Morassut dedica al leader di Azione: “Aveva fatto er patto co la mano/ E s’era sperticato nell’eloggio/

Aveva detto: tutti insieme annamo/ Ma j‘è bastato un giro de orologgio/Per rimangnasse er fojo e la matita”.