“FdI in Sicilia sosterrà con determinazione Schifani”: l’annuncio della capogruppo Elvira Amata

“Fratelli d’Italia in Sicilia è già pronta per le elezioni nazionali al fianco di Giorgia Meloni e sosterrà con convinzione e determinazione la candidatura del presidente Renato Schifani”: lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia, all’indomani della definitiva decisione della coalizione di convergere sull’ex presidente del Senato per la corsa a Palazzo d’Orlèans.

Elvira Amata (FdI): “Musumeci in questi 5 anni ha svolto un ottimo lavoro”

L’esponente di FdI definisce l’ex presidente del Senato, “da sempre uomo responsabile e con un profondo senso delle istituzioni, pronto al dialogo e al confronto”. E aggiunge: “Come gruppo di Fratelli d’Italia desideriamo ringraziare il presidente uscente Nello Musumeci che in questi 5 anni ha svolto un ottimo lavoro alla guida del governo regionale, attraversando anche con non poche difficoltà i due faticosi anni di emergenza Covid e restituendo dignità alle istituzioni regionali, dopo la indecorosa e inconcludente fase del governo della sinistra”. “Adesso il centrodestra – conclude Elvira Amata – deve lavorare unito per vincere le elezioni e dare un governo stabile in grado di guidare per i prossimi 5 anni la Regione Siciliana con il presidente Schifani, continuando sulla strada già intrapresa con responsabilità e sempre al servizio dei siciliani”.

Schifani: “Speriamo di avere due governi di centrodestra a Roma e a Palermo”

“Io non mi sono mai auto candidato – dice Schifani in un’intervista al Giornale di Sicilia – il mio progetto era di restare al Senato, la mia seconda a casa. Non nascondo che ero preoccupato perché i veti incrociati avevano portato a un pericolosissimo stallo. E si rischiava un bis del 2012 (quando il centrodestra arrivo alle urne con 2 candidati, ndr) che per fortuna è stato evitato”. “Sento questa responsabilità”, di cementare la coalizione “e farò di tutto per ascoltare tutti senza avere posizioni aprioristiche. Sarò un soggetto imparziale e rispetterò la pari dignità delle forze politiche”.

“La mia storia è in Forza Italia – dice Schifani – ma Fratelli d’Italia essendo in questo momento il primo partito ha condiviso la mia scelta. In più ho registrato il consenso spontaneo di Lombardo, Cuffaro, Lupi, Toti, Romano. Sapevo che la Lega era pronta a sostenermi. Sarò un elemento di mediazione, non ci saranno frizioni”.

Nell’intervista Schifani anticipa alcuni punti del programma. Sui rifiuti, “di sicuro non si può andare avanti pensando di spedire i rifiuti fuori o con altri soluzioni tampone. I termovalorizzatori sono una risposta. Il mio programma sarà incentrato sui temi dell’ambiente ma anche sulla spinta all’imprenditoria sana. Spero che avremo 2 governi di centrodestra, in Sicilia e a Roma, per un migliore dialogo che permetta di accelerare gli investimenti sulle infrastrutture a cominciare dal Ponte sullo Stretto, l’alta velocità e la ristrutturazione della Palermo-Catania”.