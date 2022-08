Due italiani trovati morti a New York: erano lì per lavoro. Mistero sulle cause del decesso

Due italiani sono stati trovati morti a New York. A rinvenire senza vita Luca Nogaris e Alessio Picelli, rispettivamente di 38 e 48 anni, è stato un amico, nella casa che condividevano. Non si conoscono al momento le cause del decesso. La polizia, pur seguendo tutte le piste, allo stato attuale non prediligerebbe quella della morte violenta: sui corpi non sono stati trovati segni in quella direzione. Sembra che i due italiani, originari di Rovigo, si trovassero negli Usa per motivi di lavoro.

I due italiani trovati morti a New York erano negli Usa per lavoro

Nogaris era un artigiano, Picelli era un arredatore d’interni. Secondo quanto emerso, i due erano soci ed erano partiti alla volta degli Usa circa un mese fa. La scoperta dei due corpi sarebbe avvenuta ieri mattina, ma la comunicazione sarebbe arrivata in Italia solo oggi, grazie all’intervento del Consolato, che ha informato il comando dei carabinieri di Rovigo, che hanno poi avvisato i familiari.

Lutto a Rovigo: «Siamo sconvolti»

«Siamo sconvolti dalla notizia. Aspettiamo di vedere come evolvono le indagini», hanno fatto sapere all’agenzia di stampa Adnkronos dal Comune di Rovigo, mentre condoglianze alla famiglia Nogaris sono state diffuse dalla squadra locale di rugby, le “Posse Rossoblu”.