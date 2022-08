Donna accoltellata a Stazione Trastevere, l’aggressore era l’ex compagno. La denuncia dei residenti: “Siamo nel degrado”

È stato rintracciato e fermato l’uomo che il primo agosto scorso accoltellò a stazione Trastevere una 47enne italiana senza fissa dimora. Un’aggressione particolarmente cruenta dato che la donna fu accoltellata al volto, al collo e all’addome. Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Monteverde, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, lo hanno identificato grazie anche all’aiuto di un testimone che lo aveva visto fuggire e che per primo aveva chiamato i soccorsi. L’uomo era il compagno della clochard italiana.

La donna, nel frattempo, si trova all’ospedale San Camillo e resta in condizioni gravi. L’uomo che l’ha accoltellata, è un italiano, anche lui senza fissa dimora, che ha alle spalle diversi precedenti. L’accusa per il clochard è di tentato omicidio con l’aggravante di aver commesso il fatto contro una persona legata a lui da relazione affettiva. L’uomo è stato portato dalle forze dell’ordine nella Casa Circondariale di Regina Coeli.

Stazione Trastevere ricettacolo di tossicodipendenti e sbandati

La vittima era stata descritta dai testimoni come molto magra, con cappello in testa e pantaloncini corti. “Dovrebbe essere avvenuta alle scalette adiacenti alla stazione Trastevere, deve essere partito tutto da lì. Poi la donna camminando è arrivata fino al luogo dove è stata soccorsa. Dopo l’accoltellamento è arrivata l’ambulanza. Una ragazza dopo aver visto la macchia di sangue è svenuta“. È quanto ha raccontato il conducente di un bus, testimone dell’episodio. Alla stazione Trastevere, denunciano gli abitanti, girano con il coltello tantissime persone. «È pieno di tossicodipendenti, qui si vive nel degrado», ha commentato un dipendente del bar che si trova nel piazzale della stazione. Anche qui a Roma, una situazione che pare fuori controllo quella che si sta vivendo attualmente alla stazione Trastevere a Roma.

Nelle stesse ora la Capitale ha registrato un altro accoltellamento. Un 39enne italiano è stato ferito con numerose coltellate alle braccia in via Locorotondo, al Quarticciolo. L’aggressione, intorno alle 17, sarebbe avvenuta nelle scale di un condominio. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti del Prenestino che hanno già fermato per accertamenti un uomo, anche lui italiano. Tutta da ricostruire la dinamica e il movente.