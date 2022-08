Djokovic salta anche gli US Open 2022: senza vaccino non può entrare negli Usa

Djokovic, ancora un no: niente US Open: non è vaccinato

Al momento l’ex numero 1 del mondo non ha i requisiti per entrare negli Stati Uniti in quanto da ottobre 2021 vige il divieto di ingresso sul territorio nazionale statunitense a stranieri che non abbiano ricevuto la completa vaccinazione contro il Covid-19. E Djokovic, come noto, non si è vaccinato. Motivo per cui le autorità gli hanno tolto il visto dopo ben due procedimenti d’appello prima dell’Australian Open. E causa per cui ha saltato i Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra marzo e aprile. Fino alle gare di Cincinnati la scorsa settimana. Inoltre, per questo ha dovuto saltare anche il Masters 1000 canadese di Montreal, in quanto anche il Canada ha in vigore norme identiche.

Divieto d’ingresso agli spalti anche per gli spettatori non immunizzati

Il Cdc, il Centers for Disease Control – ovvero l’agenzia Usa responsabile per la salute pubblica che definisce i protocolli sanitari per il contrasto al Covid-19 – ha allentato le norme previste per i cittadini statunitensi non vaccinati. Ma ha riconfermato l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti i cittadini stranieri in arrivo negli Stati Uniti. Come peraltro già il sito del torneo aveva indicato nella sezione delle raccomandazioni per gli spettatori.