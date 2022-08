La Caporetto del Pd e la “storica” gaffe di Travaglio: confonde il generale Diaz con Cadorna…

“E ora la fantapolitica. Letta e i vicedisastri Franceschini, Guerini&C., come Diaz dopo Caporetto, si dimettono. E nominano reggente del Pd l’unico leader che ancora scaldi il cuore del fu elettorato di sinistra: Bersani”. In questo passaggio dell’editoriale firmato oggi da Marco Travaglio su “Il Fatto Quotidiano” il popolare giornalista nel tentativo di portare acqua al mulino di Conte commette un errore da circoletto rosso, come direbbe Rino Tommasi, o da quinta elementare, diremmo noi.

Travaglio scivola su Diaz, Cadorna e Caporetto

Un commento in chiave storica, quello di Travaglio, con tanto di “storica” gaffe puntualmente ripresa dai social e diventata di tendenza anche su Twitter. “Vabbè, era Cadorna e non Diaz – che sostituì Cadorna e vinse la guerra. Oltre la fantapolitica, evidentemente, anche la fantastoria”, commenta Federico Mello. “Travaglio ha studiato storia sullo stesso manuale usato da Dibba che racconta la vittoria di Napoleone nella battaglia di Auschwitz”, è la battuta di un altro.

La storica disfatta di Caporetto, durante la prima guerra mondiale (nell’autunno del 1917), non vedeva un fronte italiano guidato da Armando Diaz ma l’allora generale Luigi Cadorna che dopo la sconfitta venne destituito e non si dimise, secondo i libri di storia, di propria volontà, ma fu invitato a farlo. Solo successivamente Diaz prese il posto di Cadorna e risollevò le sue sorti dell’esercito italiano.

“Secondo Travaglio,dopo Caporetto fu Diaz a dimettersi. Domani ci dirà che a Vittorio Veneto ha vinto Conte”, ironizza Parsifal. “Tutti contro #Travaglio che da brava capra con ritardi cognitivi ha assegnato al gen. Diaz la disfatta di #Caporetto invece che a Cadorna. No! È sublime coerenza. #FQ, il giornale di partito dei 5S, deve essere ignorante come l’elettore e il deputato medio dei 5S. Capra e +capre”, è la sentenza definitica di una follower lucida di Travaglio.