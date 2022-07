Tragedia a Hong Kong durante un concerto: lo schermo gigante precipita su due ballerini (video)

Drammatico incidente a Hong Kong dove uno schermo gigante è caduto su due ballerini durante un concerto. Le immagini riprese da più angolazioni hanno fatto rapidamente il giro del web.

L’incidente è accaduto giovedì sera, all’Hong Kong Coliseum di Kowloon, quando uno schermo gigante è caduto sul palco durante un’esibizione della popolare band pop Mirror a Hong Kong, ferendo due ballerini e spingendo l’amministrazione locale a ordinare un’indagine sull’accaduto.

Gli artisti feriti sono stati portati d’urgenza al Queen Elizabeth Hospital giovedì e tre membri del pubblico sono stati curati per lo shock, ha detto venerdì un portavoce della polizia. Uno dei due ballerini era in gravi condizioni e potrebbe aver subito una lesione al midollo spinale, secondo quanto riferito dai media locali. L’altro ballerino sarebbe in condizioni meno gravi, secondo la stampa locale.

La boyband Mirror, composta da 12 componenti, negli ultimi anni è diventata una super celebrità a Hong Kong ed è prodotta da una società controllata dal miliardario cinese Richard Li, il cui padre Li Ka-Shing è tra gli uomini più ricchi di Hong Kong.

Dopo l’incidente, le autorità locali hanno esortato il pubblico a interrompere la circolazione dei video sull’incidente e ha consigliato ai genitori di organizzare una consulenza per i bambini che potrebbero essere rimasti turbati dalla tragedia. La Croce Rossa di Hong Kong ha avviato una linea diretta per gli spettatori traumetizzati per fornire loro aiuto.

Il concerto è stato immediatamente annullato. Il gruppo dei Mirror ha il merito di aver rivitalizzato la scena musicale locale di Hong Kong. L’ultima serie di concerti, originariamente prevista dal 25 luglio al 6 agosto presso il prestigioso Colosseum, aveva visto i biglietti andare esauriti in poche ore. Tuttavia, la serie di spettacoli è stata funestata da problemi tecnici sin dal debutto di lunedì, portando gli stessi fan a chiedersi se lo spettacolo fosse sicuro. Prima della tragedia di giovedì, già nello spettacolo di martedì sera un membro dei Mirror era caduto dal bordo del palco, ferendosi al braccio sinistro.