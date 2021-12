Hong Kong, incendio al World Trade Center: in centinaia intrappolati sul tetto del grattacielo (video)

Un incendio è divampato al World Trade Center di Hong Kong, un grattacielo di 38 piani, con centro commerciale e uffici, nel trafficato distretto di Causeway Bay. Secondo quanto riferiscono le cronache locali oltre cento persone, alcuni parlato di 300, si sarebbero rifugiate sul tetto, in attesa dei soccorsi. Altre, invece, sarebbero invece bloccate ai piani inferiori dell’edificio, mentre altre ancora sono già state messe in sicurezza e alcune sono state portate in ospedale.

Un incendio di livello 3 su 5

L’incendio, classificato con un livello di allerta 3 su una scala di 5, è divampato verso le 12 ora locale, le cinque del mattino in Italia. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite da un locale tecnico nel seminterrato, forse per un guasto elettrico. Poi si sarebbero rapidamente propagate aggredendo un’impalcatura sulla facciata dell’edificio.

Smoke at Hong Kong’s World Trade Centre pic.twitter.com/nfK1IqoaLf — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021