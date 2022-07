Torna a Roma “Piazza Italia”, la kermesse di FdI. Domani “invito alla lettura” con Giulio Tremonti

Nel cuore dell’Esquilino a Roma torna “Piazza Italia”, la tradizionale festa di fine stagione organizzata da Fratelli d’Italia. Un appuntamento popolare all’insegna della politica, della cultura, della musica e dello sport. La kermesse, ospitata nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele, si è inaugurata martedì 6 luglio con il primo degli aperitivi letterari nella sezione “Serate romane”. E si concluderà il prossimo 22 luglio. Tre settimane dense di appuntamenti a due passi dal Colosseo.

Roma, al via “Piazza Italia”, la kermesse di FdI

“È con grande impegno e soddisfazione – sottolinea Massimo Milani, coordinatore romano di FdI – che abbiamo dato vita anche quest’anno a ‘Piazza Italia’. In una versione diffusa e inedita. Come si deve al primo partito di Roma, chiamato in prospettiva alla responsabilità di governo”. Giunta alla sua terza edizione, Piazza Italia vanta un programma ricco di eventi pubblici, presentazione di libri, inviti allo sport e alla musica, tavoli di confronto con le categorie. La realizzazione della festa è stata possibile grazie alla mobilitazione e al ‘lavoro’ dei ragazzi di Gioventù nazionale Roma guidati da Francesco Todde. Nella serata di mercoledì, a partire dalle ore 19, saranno presentati due libri di grande attualità. “Sovranità energetica” di Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella. E “La guerra dell’energia” di Gian Piero Joime, docente universitario. Sul palco della festa saranno presenti i due autori. I due inviti alla lettura verranno ‘spezzati’ da un’esibizione di danza.

Giovedì Giulio Tremonti presenta il suo libro

Appuntamento da non perdere giovedì 7 luglio alle ore 20 con Giulio Tremonti. L’ex ministro dell’Economia presenterà al pubblico romano il suo libro “Le tre profezie”- Appunti per il futuro dal profondo della storia. Venerdì 8 luglio sarà la volta di Daniele Capezzone con la presentazione del volume “Per una nuova destra”. A seguire verrà presentato il libro “Il denaro non governa”- politica, economia e ambiente nel pensiero sociale di Papa Francesco di Andrea Tornielli e Pier Paolo Saleri. Nella terza settimana si articolerà il programma più politico che culminerà mercoledì 20 luglio con la partecipazione di Giorgia Meloni. Nell’area allestita, oltre alla presenza di numerosi stand enogastronomici si svolgeranno giochi didattici per bambini e adolescenti. Ottimo successo di pubblico fin dalla prima serata romana con la presentazione dell’ultimo libro curato da Stefano Tozzi. Una preziosa ristampa di “Storia della Corsica italiana” di Gioacchino Volpe voluta dal capogruppo di Fratelli d’Italia nel I Municipio di Roma, militante di lungo corso e scrittore.