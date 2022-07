Sondaggio catastrofico su Biden: il 75% degli elettori democratici non lo vuole più alla Casa Bianca

Mancano oltre due anni alle presidenziali negli Stati Uniti, ma gli americani già si chiedono se nel 2024 vi sarà una replica del duello tra gli stessi, ancora più anziani, sfidanti del 2020. E, secondo un nuovo sondaggio della Cnn, la netta maggioranza degli elettori democratici non vuole Joe Biden candidato ad un secondo mandato. Mentre, sempre lo stesso rilevamento, mostra gli elettori repubblicani spaccati su un’eventuale nuova candidatura di Donald Trump.

Il 75% degli elettori democratici intervistati per un poll della Cnn vorrebbe un nuovo candidato , con appena il 25% che invece vorrebbe vedere di nuovo Biden in corsa nel 2024, quando l’attuale presidente avrebbe 82 anni. Tra quelli che non vogliono Biden di nuovo candidato, il 42% afferma di non volere un suo secondo mandato mentre il 32% pensa che il presidente non sarebbe in grado di sconfiggere l’avversario repubblicano.

Gli elettori repubblicani interpellati, invece, appaiono equamente divisi tra quelli che non vogliono l’ex presidente Trump di nuovo candidato alla Casa Bianca (il 45%) e quelli che invece sarebbero contenti di una sua nuova discesa in campo (44%).

Solo un repubblicano su tre ritiene le elezioni di Biden regolari

Non è il solo sondaggio ad allarmare l’amministrazione democratica. Lunedì scorso una ricerca pubblicata dall’Institute of Politics dell’University di Chicago è stata ancora più scioccante. Infatti, secondo questo sondaggio, la maggioranza degli americani ritiene che il governo americano sia corrotto e quasi un terzo, vale a dire un americano su tre, pensa che presto potrebbe essere necessario imbracciare le armi. Lo studio registra come i due terzi degli elettori repubblicani e indipendenti pensano che il governo sia “corrotto e agisca contro gli interessi della gente comune”, convinzione condivisa dal 51% dell’elettorato liberal.

Il sondaggio choc su Biden: “Governo corrotto e incapace, bisogna imbracciare le armi”

Il 28%, tra i quali un 37% di americani che possiedono armi, pensa che “potrebbe essere necessario in un futuro vicino che i cittadini prendano le armi contro il governo”. Una convinzione condivida dal 35% degli intervistati di fede repubblicana e indipendenti, e da un elettore democratico su 5.

Lo stesso sondaggio ha rilevato che, se per il 56% degli americani le ultime elezioni presidenziali sono state giuste e corrette, solo il 33% dei repubblicani considera legittima l’elezione di Joe Biden. Infine il poll conferma come la polarizzazione politica negli Stati Uniti sia ormai oltre ogni limite, con la stessa percentuale di repubblicani e democratici, oltre il 70%, che considera gli esponenti dell’altra parte “dei bulli che vogliono imporre le proprie convinzioni politiche a chi non è d’accordo con loro”.