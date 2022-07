Sondaggi: testa a testa tra Fratelli d’Italia e Pd al 23%, Lega e M5S ai minimi degli ultimi anni

Il voto degli italiani si polarizza. Nella confusione politica degli ultimi giorni gli elettori dimostrano di concentrarsi sui due partiti maggiori: Fratelli d’Italia e Pd. Entrambi infatti sono valutati al 23%. Un testa a testa tra il partito guidato da Giorgia Meloni, che si conferma in pole position e quello di Enrico Letta. Alle prese con i capricci grillini e spaventato da una possibile, anche se ancora remota, crisi di governo.

Sondaggi Termometro politico, FdI e Pd in testa al 23%

Sono questi in soldoni i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Relativi alla settimana dal 3 al 9 luglio. Termometro mette a confronto, infatti, le rilevazioni di quattro istituti: Swg, Tp, Tecné, Euromedia. Le intenzioni di voto della scorsa settimana mostrano come l’elettorato si stia concentrando sempre più su Fratelli d’Italia e Pd. Entrambi hanno toccato, per la prima volta insieme, il 23%, considerando però Articolo 1 (Speranza, Bersani. D’Alema) parte del Pd. I rispettivi alleati, la Lega e il Movimento 5 Stelle, rimangono deboli. Tutti e due sfiorano il proprio minimo storico. Anche se non registrano ulteriori cali: il partito di Salvini è fermo al 14,9%, quello di Conte all’11,1%.

Piuttosto stabile è anche Forza Italia che regista l’8,4%. In leggero aumento Azione di Calenda e i radicali di +Europa: entrami al 4,8%. Brutte notizie per Renzi: ancora in calo Italia Viva, che scende al 2,5%. Sinistra Italiana e i Verdi insieme raggiungono il 4%.